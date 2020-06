Inter, Esposito pronto al prestito. Ma nel finale può guadagnarsi la permanenza

"Esposito è giovane, al termine della stagione penseremo se mandarlo in prestito o meno". Non una certezza la partenza di Sebastiano al termine dell'annata 2019/20, di sicuro secondo le parole del ds dell'Inter Piero Ausilio è una grande probabilità che l'immenso talento della punta classe 2002 venga parcheggiato altrove per una stagione o due, prima di far ritorno a Milano con le ossa e la testa ulteriormente sviluppati. Per l'eventuale prestito là fuori la fila è piuttosto lunga: Spal, Cagliari, Parma e Sassuolo sono le più agguerrite e comunque i club che di più si sono esposti per la stellina di Castellammare di Stabia. Occhio anche al Benevento di Pippo Inzaghi, virtualmente in Serie A da parecchie giornate, che ha avuto un approccio non banale con l'Inter per prelevare il ragazzo. Intanto però in casa nerazzurra ci sono tante gare da giocare e tutte molto vicine. Dopo le undici presenze stagionali con la prima squadra, condite dal rigore trasformato a San Siro contro il Genoa, Seba potrebbe ora trovare ulteriore spazio in vista del tour de force finale della stagione. E chissà che il suo sconfinato compendio di qualità non venga fuori con più vigore e molto prima del previsto. Chissà, insomma, se Esposito non riuscirà a spazzare via anche la probabile ipotesi che temporaneamente lo vedrebbe lontano da Milano. Il tempo e il campo, tra poco, torneranno a parlare.