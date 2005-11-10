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Inter-Fiorentina 2-1, le pagelle: De Gea para quasi tutto, Thuram in versione Black Panther

Simone Lorini
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Simone Lorini
Oggi alle 14:46Serie A
25.10.2026 14:46Serie A
Fonti preferite
Le pagelle di TMW dopo la rimonta dell'Inter a San Siro ai danni della Fiorentina
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Successo importantissimo e clamoroso per come è arrivato in casa Inter: al 90' la Fiorentina vinceva 0-1 a San Siro, poi nei minuti di recupero si scatena la Pazza Inter e Chivu torna in vetta.

LE PAGELLE DELL'INTER (a cura di Simone Lorini)

Provedel 6 - Si fa trovare pronto su un sinistro violento di Gnonto, mentre il destro di Jimenez lo sorprende e il tuffo parte con qualche frazione di secondo di ritardo.

Bisseck 6 - Chivu gli chiede gli straordinari e per il centrale tedesco la gara non è delle più semplici, contro un cliente scomodo come Njie. Gli scappa una volta, poi per lo svedese non c'è una seconda occasione.

Akanji 6 - Le dà e le prende nel duello con Pellegrino: a volte ne esce vincitore, in altre è costretto ad accontentarsi di non girare il Burro viola.

Bastoni 6 - Poco lucido in un paio di mischioni in area, con Mastantuono il duello vive di più fasi. Inizialmente l'argentino fa valere le proprie qualità, poi l'italiano gli prende le misure. Dal 78' Dimarco sv.

Diouf 5,5 - Sbaglia davvero tanto, sia in fase di conclusione che di assist. Tante iniziative interessanti, ma alle quali manca sempre la lucidità. Nel finale il triangolo con Thuram gli vale senza dubbio mezzo voto in più.

Barella 6,5 - Il più lucido in mezzo, non a caso Chivu lo tiene in campo quasi fino alla fine sperando in un guizzo che possa aiutare la squadra. Che arriva, ma da un altro dei suoi campioni. Dall'83' Lavelli sv.

Calhanoglu 6 - Regia pulita ma priva di guizzi e inventiva. La palla staziona sempre nella metàcampo ospite, ma il turco fatica a trovare le linee giuste. Dal 78' Zielinski 7 - Calcia con una freddezza glaciale il calcio di rigore che riporta l'Inter in vetta: neanche il De Gea superlativo di oggi può assolutamente nulla.

Mkhitaryan 6 - Il più attivo dei tre in mezzo, ingaggia un lungo duello con Jimenez fatto di accelerazioni e ripiegamenti. Poteva ben poco però sull'invenzione dello spagnolo in occasione dell'1-0. Dal 78' Sucic sv.

Carlos Augusto 7 - Per lui non c'è mancanza di carburante che tenga, è inesauribile: sforna assist come caramelle dalla sinistra e va due volte vicinissimo al gol del pari con altrettanti deviazioni che si fermano sulla traversa. Quasi inarrestabile.

Thuram 8 - Devastante con la sua giocata tipica, che potremmo quasi rinominare la 'Marcus Thuram': sgasata, palla a destra e difensore lasciato indietro con diagonale millimetrico che di solito gonfia la rete. Oggi De Gea gli dice di no due volte. Sul (mancato) rigore i demeriti di Viery superano i suoi meriti, ma nel finale vince la partita da solo: gol del pareggio con conclusione millimetrica e rigore del 2-1 conquistato anche se non battuto. Oggi davvero in versione supereroistica.

Esposito 6 - Lento e macchinoso, ben lontano dal suo solito rendimento. La marcatura stretta di Dragusin lo condiziona ma nonostante questo chiama De Gea all'intervento miracoloso al primo vero pallone giocabile in area. Dal 64' Bonny 6 - Entra e Jimenez fa 0-1, che non aiuta lo sviluppo del gioco nerazzurro, con la Fiorentina brava ad abbassarsi e gli spazi che latitano.

Allenatore: Cristian Chivu 6,5 - La sua squadra domina ma pecca in fase di lucidità e quando De Gea dice no una, due, tre volte rischia di intestardirsi in situazione di gioco in cui la Fiorentina è a suo agio. Nel finale ci pensa uno dei suoi campioni a risolvere la gara ma non si può ignorare come la gara sia stata monotematica dal minuto uno al centesimo.

LE PAGELLE DELLA FIORENTINA (a cura di Paolo Lora Lamia)

De Gea 7 - Tra i più criticati nell'ultimo periodo, risponde da campione e cioè sul campo. Tre parate determinanti nel primo tempo, tra cui spicca quella sull'incornata di Pio Esposito. Nella ripresa viene salvato un paio di volte dai legni e alla fine deve alzare bandiera bianca, ma resta certamente uno dei migliori.

Jimenez 7 - La sua partita è un romanzo. Ex Milan, fischiato dai tifosi interisti per qualche schermaglia ad inizio ripresa, si prende i panni del protagonista firmando il vantaggio con un gran diagonale. Gol che però si rivela illusorio.
Dal 75' Dodò 6 - Finale passato a contenere il forcing nerazzurro, più che a tentare di spingere sulla destra.

Dragusin 6 - Segnali di vero Dragusin a San Siro. Forma con Pongracic un tandem coriaceo, che limita e non poco il potenziale offensivo interista. Molto più in difficoltà dopo l'intervallo.

Pongracic 6,5 - Attento in ogni situazione e puntuale nelle chiusure, ripaga al meglio la fiducia di Vanoli.
Dal 51' Viery 5,5 - Non un ingresso memorabile da parte sua. Rischia il rigore su Thuram e va in difficoltà anche in altre occasioni.

Valdepenas 4,5 - Prestazione letteralmente rovinata da un'ingenuità colossale nel recupero, quando causa il rigore del 2-1. Prima aveva dato buone sensazioni a livelo difensivo, più nel primo che nel secondo tempo.

Ndour 5,5 - Piuttosto anonimo, sia nel contrastare le avanzate avversarie che nel momento in cui si fa vedere in avanti.

Fagioli 5 - Più che illuminare la manovra, opta per passaggi semplici per i compagni. Anche in questo, non è certo nella sua migliore giornata.

Brescianini 6 - Mossa un po' a sorpresa di Vanoli, ma che dà i suoi frutti. Dà battaglia in mezzo al campo e aiuta spesso i difensori a creare densità in area.

Mastantuono 6,5 - Prova di maturità per l'argentino, che capisce che contro l'Inter non può solo aspettare il pallone buono per accendersi. Oltre ad essere quello che crea di più in avanti, dà anche una grossa mano in ripiegamento.
Dal 75' Gnonto 5,5 - Una conclusione deviata in angolo da Provedel e poco altro da parte dell'ex Leeds.

Pellegrino 5 - Pomeriggio complicato per l'ex Parma, con poche occasioni per mettersi in mostra. Ben francobollato dai centrali avversari.
Dall'82' Beto sv.

Njie 5 - Uno dei più in ombra nell'undici viola. Coinvolto poco quando la squadra attacca, non si nota granché neanche in fase di non possesso.
Dall'82' Joao Mario sv.

Allenatore: Vanoli 5,5 - Contenere l'Inter e sperare in guizzo offensivo. Il piano partita funziona quasi fino alla fine, ma va detto che nella ripresa la buona sorte aiuta la Fiorentina finché può. Altra sconfitta, serve una svolta.

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