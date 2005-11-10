Inter-Fiorentina, domenica il ct Mancini sarà a San Siro: tutti gli osservati speciali

Roberto Mancini sarà domenica a San Siro per assistere a Inter-Fiorentina, peraltro entrambe squadre allenate in carriera dal commissario tecnico della Nazionale italiana, con tanti azzurri in campo nella sfida delle 12.30. Il blocco più consistente è quello nerazzurro, con diversi elementi che fanno già parte stabilmente del gruppo azzurro e altri che possono entrare nelle valutazioni in vista dei prossimi impegni.

Da Bastoni a Pio Esposito: il blocco Inter

In casa Inter gli osservati principali saranno Alessandro Bastoni e Nicolò Barella, due punti fermi della Nazionale, ma grande attenzione ci sarà anche per Francesco Pio Esposito. L’attaccante dovrebbe partire titolare contro la Fiorentina e ha già trovato spazio nelle ultime gare dell’Italia. Da valutare l’impiego di Federico Dimarco, visto il magic moment di Carlos Augusto.

Sul fronte Fiorentina, il nome più immediato è quello di Nicolò Fagioli, tornato nel giro azzurro con Mancini e candidato a partire dal primo minuto a San Siro. Non mancano altri profili italiani interessanti, su tutti quello di Cher Ndour, già protagonista in Under 21 con Silvio Baldini.