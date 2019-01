Inter, Gabigol a un passo dal Flamengo. Occhi sul trequartista Reiner

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gabigol, come noto, domani non sarà alla Pinetina per la ripresa degli allenamenti dell'Inter di Luciano Spalletti. La trattativa tra il club nerazzurro e il Flamengo - rivela il Corriere dello Sport - è entrata in una fase molto calda e a ore potrebbe essere ufficializzato il passaggio dell'attaccante brasiliano in prestito per dodici mesi alla società di Rio, pronta ad accollarsi quasi tutto l’ingaggio da tre milioni e a esaudire la principale richiesta di Marotta e Ausilio, ovvero liberare il ragazzo d’estate se arrivasse una proposta per l’acquisto del cartellino. Per l’Inter si tratta anche di un modo per allacciare una relazione con il club Rubro-Negro che può contare su alcuni giocatori interessanti, su tutti Reinier Jesus Carvalho, il trequartista classe 2002 che è considerato l’erede di Paquetà e che ha una clausola rescissoria da 70 milioni.