Inter, Gagliardini: "Settimana diversa dopo quell'errore, ma sono rimasto sereno"

Roberto Gagliardini, centrocampista dell'Inter, dopo la vittoria (con gioia personale) contro il Brescia è intervenuto ai microfoni di Dazn: "Abbiamo fatto un'ottima partita fin dal primo minuto, imponendo il nostro ritmo. La gara s'è messa come volevamo e il risultato è meritato. Dobbiamo migliorare sulla fase difensiva, oggi un obiettivo era anche non prendere gol e ce l'abbiamo fatta".

Come hai vissuto questa settimana dopo l'errore sotto porta dell'ultima in casa contro il Sassuolo? Nel fuorionda hai detto "La scorsa settimana non mi voleva neanche mia mamma", scherzando.

"Ovviamente era una battuta. E' stata una settimana diversa dalle altre. Oggi è andata bene, ho fatto gol nella stessa porta in cui me lo sono mangiato la settimana scorsa. Sono rimasto abbastanza sereno, conscio dell'errore fatto e dei punti persi col Sassuolo".

Juve e Lazio corrono: ci credete allo scudetto?

"Sì, assolutamente. Cercheremo di vincerle tutte, alla fine faremo i conti".