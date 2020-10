Inter, giornata decisiva per la cessione di Nainggolan: il Cagliari apre al prestito con obbligo

vedi letture

Secondo La Gazzetta dello Sport oggi potrebbe essere un giorno chiave per il passaggio di Radja Nainggolan al Cagliari. L'Inter ha fatto un ulteriore sconto abbassando le pretese a 10 milioni di euro. Adesso i sardi potrebbero acquistarlo in prestito oneroso con obbligo di riscatto, quindi venendo incontro alla richiesta nerazzurra di pagare subito almeno una parte del cartellino. Al giocatore andrebbe un contratto triennale, utile per spalmare i 4,5 milioni a stagione per due anni che avrebbe dovuto percepire restando a Milano.