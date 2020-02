vedi letture

Inter, Godin: "Importante essere tutti pronti. Eriksen? Capisco le difficoltà"

Il difensore dell'Inter Diego Godin ha parlato così a Sky Sport dopo la vittoria contro il Ludogorets: "Abbiamo affrontato un ottimo rivale, che è campione da nove anni consecutivi in Bulgaria e ha grande esperienza in Europa. Nel primo tempo abbiamo fatto fatica a trovare spazi, la palla era difficile da controllare anche per colpa del campo. Nel secondo è cambiata l'intensità e abbiamo avuto molte occasioni".

Le risposte di chi ha giocato meno?

"In qualsiasi grande squadra che voglia vincere è importante che tutto il gruppo sia preparato. Chi gioca poco deve essere pronto a dare minuti di qualità: oggi siamo stati bravi a farlo. Così diamo più opzioni all'allenatore".

Le aspettative su Eriksen?

"Anche io arrivo da un altro tipo di calcio. Non è facile arrivare in un nuovo campionato, è successa anche a me la stessa cosa. Anche la lingua è importante: non conoscerla fa la differenza. Si vede che ha qualità ed è intelligente: ha bisogno di tempo per lavorare anche fisicamente. Come gioca Conte esige grande prestanza fisica ma la qualità certo non manca".