© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida di domani pomeriggio contro il Lugano, il capitano dell'Inter Samir Handanovic ha risposto così all'ennesima domanda sul caso Icardi e il cambio di fascia della passata stagione: "La società è stata chiara, non serve aggiungere altro. Per me portare la fascia di capitano è un orgoglio, specie se di tratta di quella dell'Inter. Detto questo, rispetto a prima, non è certo cambiato l'atteggiamento. Conta essere giusti con tutti, parlare sinceramente con il gruppo, affrontare ogni situazione difficile. Ripeto poi che all'interno dello spogliatoio serve più di un capitano".