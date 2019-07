© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida di domani pomeriggio contro il Lugano, il capitano dell'Inter Samir Handanovic ha parlato così del gap con la Juventus e degli obiettivi dei nerazzurri per la prossima stagione: "Sono cambiati tanti giocatori e allenatori. Accorciare sulla Juventus prima era difficile, ma adesso è chiaro che diventa importante. Non solo per noi, ma per i tifosi. Pensiamo in grande, come ha detto il mister la squadra non si pone nessun limite. Sento diverse chiacchiere, noi vogliamo vedere spirito di sacrificio".