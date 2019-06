© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il ds dell'Inter Piero Ausilio ieri era a Cesena per osservare da vicino alcuni talenti che potrebbero interessare ai nerazzurri in vista del prossimo campionato. In cima alla lista degli osservati speciali c'era l'esterno in uscita dal Fulham Ryan Sessegnon, dato per vicino al Tottenham dopo la retrocessione con i bianconeri, ma ancora in cerca della sua prossima squadra.

Alternativa a centrocampo - Il dirigente interista ha seguito anche un altro francese, in questo caso però, che gioca a centrocampo. Si tratta di colui che viene soprannominato come il "Kanté bianco", ovvero Lucas Tousart di proprietà del Lione, che potrebbe essere un'alternativa a Sensi. A riportarlo è Tuttosport.