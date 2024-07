Ufficiale Certi amori non finiscono: dopo la fine con il Tottenham, Sessegnon torna al Fulham

Ritorno importante in casa Fulham, che riabbraccia Ryan Sessegnon (cresciuto nel vivaio dei Cottagers e reduce da un'esperienza al Tottenham). Di seguito il comunicato ufficiale: "Il Club è lieto di confermare l'ingaggio di Ryan Sessegnon a parametro zero. Sessegnon torna al Fulham dopo la scadenza del suo contratto con il Tottenham Hotspur il mese scorso; il 24enne ha concordato un accordo fino al 2026, con un'opzione di estensione per un altro anno.

Il rapporto di Sessegnon con il Fulham Football Club è profondo. Nato poco più avanti nella strada a Roehampton, è rapidamente salito di categoria dopo essersi inizialmente unito come Under-9 insieme al fratello gemello Steven, facendo il suo debutto per la prima squadra a 16 anni nella vittoria per 3-2 in Coppa di Lega contro il Leyton Orient.

Dopo aver brillato come terzino sinistro al suo esordio in campionato contro il Leeds United una settimana dopo, è diventato il più giovane marcatore della nostra storia segnando appena tre minuti dopo essere entrato dalla panchina nel pareggio per 2-2 contro il Cardiff City.

Il giovane ha collezionato 30 presenze in quella prima stagione, segnando sette volte, inclusa una famosa doppietta nella nostra vittoria per 3-1 in trasferta contro i futuri vincitori del campionato, il Newcastle United. Successivamente è stato nominato nella squadra dell'anno della PFA.

Se quella stagione è stata impressionante per Sess, la stagione 2017/18 è stata di tutt'altra stratosfera. Giocando principalmente in una posizione più offensiva sulla fascia sinistra, è stato il capocannoniere del Club con 16 gol mentre conquistavamo la promozione. Infatti, è stato coinvolto in tutti e tre i nostri gol dei Play-Off, segnando contro il Derby County prima di mandare in corner il famoso colpo di testa di Denis Odoi nella stessa partita, e anche fornendo l'assist perfetto per il gol della vittoria di Tom Cairney nella finale contro l'Aston Villa.

I riconoscimenti per Sessegnon quell'anno furono infiniti. Agli EFL Awards, vinse il premio Championship Player of the Season, EFL Young Player of the Year e il premio Championship Apprentice, oltre a essere stato nominato nella EFL Team of the Season.

Un tema simile è stato trattato ai PFA Awards, dove è stato nominato Fans' Championship Player of the Year, battendo giocatori del calibro di Diogo Jota e James Maddison. È stato anche il primo giocatore al di fuori della Premier League a essere nominato per il PFA Young Player of the Year.

Il successivo traguardo da raggiungere è stato un gol nella massima serie: il suo gol contro il Cardiff lo ha reso il primo nato nel 2000 a segnare in Premier League. Dopo 120 presenze con il Fulham, in cui ha segnato 25 gol e fornito 18 assist, Sessegnon è passato agli Spurs nell'estate del 2019 per quella che, all'epoca, era una cifra record.

Ha assaggiato la Champions League nella sua prima stagione, segnando contro il Bayern Monaco all'Allianz Arena al suo esordio nella competizione. Sess tornò in Germania l'anno successivo, segnando cinque gol in 29 presenze mentre era in prestito al TSG Hoffenheim. Tornato nel nord di Londra, Sessegnon giocò regolarmente nelle due stagioni successive, ma fu sfortunato a causa di un infortunio nella sua ultima stagione nel club e se ne andò con 57 presenze all'attivo.

Sessegnon ha ottenuto successi a livello internazionale, aiutando l'Inghilterra a vincere il campionato europeo Under 19 nel 2017, aggiudicandosi la Scarpa d'oro e venendo nominato nella squadra del torneo. Ha rappresentato il suo Paese fino al livello Under 21, con cui ha collezionato 20 presenze".