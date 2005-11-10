Inter, Kolarov: "Carlos Augusto non hai mai sbagliato un allenamento"

Aleksandar Kolarov, vice-allenatore di Christian Chivu, ha parlato ai microfoni di Dazn nel post-partita : "L'approccio non è stato sbagliatissimo. C'è stato un avversario più fresco di noi, noi abbiamo faticato nei secondi palloni perciò abbiamo subito la loro aggressività. I ragazzi sanno crederci e abbiamo dominato nel secondo tempo".

In Europa il comportamento in campo deve essere più intenso?

"In Champions andiamo con una marcia diversa. Il calcio si sta evolvendo verso le verticalizzazioni, stiamo avendo qualche problema, ma siamo consapevoli della nostra forza e in tempo per recuperare punti. Anche prima mantenevamo una linea alta dei difensori, però si dobbiamo essere più aggressivi".

Quanta voglia c'è di smentire le critiche in Europa?

"Non dobbiamo dimostrare niente a nessuno, dobbiamo essere più intensi con e senza palla. A Madrid e con il Brugge dovevamo essere più intensi con la palla, dando ritmo con i difensori".

Una cosa che l'ha colpita di più di Carlos Augusto?

"Lo vedo tutti i giorni da un anno e mezzo, non ha mai sbagliato un allenamento. Dà grande contributo, non avevamo nessun dubbio sulla sua forza".