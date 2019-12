© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Darmian, ma non solo. Anzi, per l'Inter la vera operazione da modellare col Parma - sottolinea il Corriere dello Sport - è quella per Dejan Kulusevski. Il fatto che tutto vada rimandato a giugno ("Il mio futuro lo stabilirò a fine stagione, non so ancora cosa succederà", osservava il giocatore) non elimina la volontà di trovare un accordo fin d'ora. Lavorando sottotraccia per una delle pedine più promettenti della serie A. Una quarantina di milioni, bonus compresi, per un millennial come lo svedese è già un impegnativo richiamo a irrobustire la mediana dell'Inter che verrà. Ma in questo senso la strada pare abbastanza tracciata.