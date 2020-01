© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Lautaro Martinez, autore del momentaneo 1-0 ieri sera contro l'Atalanta, ha commentato così il pareggio di San Siro per Inter Tv: "La partita è stata intensa, agonistica, difficile. Abbiamo pressato alto i nostri avversari, che giocavano ad un'intensità alta. Potevamo raddoppiare, ma non ci siamo riusciti. Purtroppo. Ci dispiace perdere punti, ma sapevamo chi affrontavamo. Ora dobbiamo continuare a lavorare: martedì abbiamo una nuova partita e vogliamo vincere col Cagliari per passare il turno di Coppa Italia".