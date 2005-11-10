Inter, Luis Henrique: "Non mi vedrete solo bloccato dietro"
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Pietro Celeste
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17.10.2026 17:23Serie A
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Luis Henrique, esterno dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Dazn nel pre-partita di Bologna: "Non siamo felici della sconfitta, ma oggi è un'altra partita e abbiamo lavorato per portare a casa la vittoria".
Cosa ti ha chiesto Chivu dietro?
"Di cercare di fare il mio meglio in entrambe le fasi, non mi vedrete solo bloccato dietro".
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