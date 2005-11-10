Inter, Marotta: "Abbiamo fatto finali di Champions ed Europa League, ora manca la ciliegina"

Il Presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta, ha parlato ai microfoni di Prime Video prima della gara di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk: "Noi abbiamo un dovere: quello di crederci fino alla fine. E un diritto: quello di sognare. L'anno scorso chi ha vinto la Champions le prime tre partite le ha perse. Chiaro che queste due sconfitte bruciano, stasera dobbiamo rifarci assolutamente".

Sta continuando questo ciclo dell'Inter?

"E' un ciclo che continua. Il fatto di aver vinto degli Scudetti, fatto due finali di Champions e una di Europa League, manca la ciliegina e non è facile metterla".