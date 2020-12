Inter, Marotta al lavoro per il colpaccio a parametro zero. Contatti con Wijnaldum

vedi letture

Georgino Wijnaldum è l'obiettivo di Giuseppe Marotta per l'estate 2021: il dirigente nerazzurro ha abituato i propri tifosi a grandissimi colpi a parametro zero e ora avrebbero puntato il centrocampista olandese, lontano più che mai dal rinnovare con i Reds. I nerazzurri, rivela FcInterNews.it, avrebbero già sondato il terreno con l'entourage del calciatore, che chiederà un quadriennale da cifre da top e se l'Inter dovesse trovare una collocazione a Christian Eriksen, magari già in questa finestra di mercato, libererebbe spazio salariale proprio per il metodista del Liverpool.