Inter, Marotta: "Champions? Due anni fa una squadra perse tre partite eppure vinse il titolo"

Giuseppe Marotta, direttore sportivo dell'Inter, ha parlato prima della partita contro il Bologna ai microfoni di Dazn: "La risposta sulla Champions è semplicissima: anche le squadre che fino a tempo fa erano di terza o quarta fascia sono migliorate a livello di cultura calcistica. Sono tutte squadre che impensieriscono. Due anni fa una squadra ha perso tre partite eppure ha vinto il titolo. Dobbiamo cercare di portare avanti una linea per migliorarci".

Tante critiche su Joseph Martinez.

"Abbiamo grande fiducia in lui e lo ha sempre dimostrato. Decida Chivu che durante la settimana ha la possibilità di valutare le performance. L'obiettivo della società è di spronare: dobbiamo migliorare e questo la società lo sa".

Cosa ci può dire sul fondo Oaktree?

"Ha dimostrato con i fatti di stare vicino all'Inter facendo investimenti sulle strutture; siamo in buone mani. Poi, quale decisione prenderanno non lo so, ma faranno il meglio per l'Inter".