Sorpresa per l'Inter di Antonio Conte. Il tecnico preferisce puntare sull'usato sicuro e utilizza Alexis Sanchez in coppia con Romelu Lukaku, mandando in panchina il danese Christian Eriksen. Fuori anche Moses e Sensi, preferiti Candreva e Barella. Nel Milan c'è Ibrahimovic, ma in coppia con Rebic. Per il resto 4-4-2 confermato per Pioli.

Inter (3-5-2)

Padelli; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Young; Sanchez, Lukaku.

Milan (4-4-2)

Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Kessie, Bennacer, Calhanoglu; Ibrahimovic, Rebic.