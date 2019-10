© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nel corso della sua ultima intervista rilasciata a Dazn, il centrocampista del Cagliari Radja Nainggolan è tornato sul suo divorzio con l'Inter. La scorsa estate, il club nerazzurro l'ha infatti messo sul mercato e l'ha ceduto in prestito gratuito al Cagliari, partecipando anche al pagamento di parte dell'ingaggio, pur di liberarsene.

Ma chi gli ha comunicato che era fuori dal progetto? L'ha fatto Antonio Conte, durante la preparazione estiva: "Mi ha chiamato da parte durante la preparazione e mi ha detto, 'Guarda, per te io ero malato, ti volevo al Chelsea con me, ma è stata presa una decisione dalla società, che io condivido'", ha detto.