Inter, Nainggolan sul futuro: "Sono sereno"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il centrocampista dell'Inter Radja Nainggolan ha parlato a margine di un evento benefico a Roma ai microfoni di Sky Sport soffermandosi sul calcio femminile: “Il calcio femminile sta crescendo e credo che sia una bella cosa, anni fa era inimmaginabile che avesse tutto questo impatto mediatico con le gare in diretta tv. Le cose stanno cambiando e sarebbe ancora più bello se potesse diventare uno sport al pari con quello maschile. - continua il belga - Mia sorella, che ora gioca a calcio a 5, era forte, ma ai suoi tempi non c'era la possibilità di fare solo calcio e doveva dividersi fra allenamenti e lavoro. Alla lunga questa situazione è diventa insostenibile.Ora però spero che non si torni indietro".

Sul proprio futuro all'Inter, con cui ha un contratto fino al 2022, il centrocampista se la cava con una battuta: "Futuro? Io sono sereno".