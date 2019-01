© foto di PhotoViews

Il Torino pensa ad Antonio Candreva e potrebbe rappresentare una pista last-minute , mentre Tuttosport scrive che l'esterno offensivo dell'Inter può essere un'idea anche per il Parma e per il Bologna così come per il Genoa. Il quotidiano sottolinea che, per una nuova destinazione, molto dipenderà anche dal club nerazzurro perché le società interessate chiederebbero all'Inter di contribuire sull'ingaggio da più di tre milioni a stagione percepito dall'ex Juventus e Lazio.