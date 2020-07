Inter, per Lautaro al Barcellona tutto rimandato ad agosto: tacito accordo da 120 milioni

Si continua a parlare di Lautaro Martinez al Barcellona, nonostante la clausola rescissoria dell’attaccante dell’Inter sia scaduta lo scorso 7 luglio. Secondo quanto riportato da Marca, infatti, a fine agosto potrebbe tornare d’attualità la trattativa tra i nerazzurri e i blaugrana per il trasferimento dell’attaccante in Catalogna. Il club catalano ha infatti temporeggiato in attesa di mettere a segno ulteriori cessioni, ma tra le due società ci sarebbe già un accordo non scritto per 120 milioni di euro totali (70 cash + l'inserimento di due giocatori come contropartite). Una cifra che, se fosse confermata, sarebbe addirittura più alta della clausola del Toro, che ammontava a 111 milioni di euro.