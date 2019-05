© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Anche stavolta l'addio fra Inter e Ivan Perisic potrebbe non essere più così scontato. La volontà del giocatore, che da tempo sogna un’avventura inglese, e quella del club, ora disponibile a una cessione, non sono in realtà cambiate. Ma potrebbero essere diventate un po’ meno nette. Così - sottolinea La Gazzetta dello Sport - anche l’opzione B, quella di una ripartenza in nerazzurro, inizia a essere considerata. Una necessità, se non arriveranno offerte all’altezza (diciamo superiori ai 35 milioni).

Sogno Premier e variabile Conte - Il sogno del croato resta quello di approdare in Premier League, ma al momento non sono arrivate offerte. Arsenal e Manchester United non hanno più dato segnali, mentre il West Ham si è dileguato. Perisic, 30 anni, è legato al club fino al 2022. E l'eventuale arrivo di Conte, che ha una certa esperienza in giocatori rigenerati, potrebbe anche allungargli la carriera, cambiandone il ruolo.