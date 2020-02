Il presidente del Lanus, Nicolas Russo, ha parlato ai microfoni di FcInterNews.com in merito a Pedro De La Vega, giocatore: "Tempo fa Zanetti parlò con me di Pedro, anche se non è mai arrivata una proposta concreta dai nerazzurri. In realtà però sono davvero parecchie le società in Europa interessate al giocatore. Noi però vogliamo che rimanga, almeno e come minimo sino al prossimo giugno. Anche se speriamo che resti sino a giugno del 2021”.