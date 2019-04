© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ilkay Gundogan sembra avvicinarsi all'Inter. Secondo quanto riportato da Tuttosport il centrocampista non sembra essere intenzionato a rinnovare con il Manchester City e Marotta ha già pronto un assegno da 30 milioni per convincere il club inglese a cedere il giocatore in scadenza nel 2020. Più Gundogan di Rakitic per i nerazzurri, visto che il croato costa almeno il doppio e il Barcellona non ha intenzione di cederlo.