Inter, Provedel in campo sette mesi dopo: il primo marzo scorso l'ultima con la Lazio

Per Ivan Provedel una settimana da incorniciare: dopo la nascita del figlio oggi è titolare nella sfida casalinga contro la Fiorentina, il suo esordio con la maglia dell'Inter. Chivu ne ha parlato in pre-partita: "Ivan in porta, dopo questa settimana dove è nato anche il figlio e per il lavoro fatto in questi mesi e di supporto anche a Pepo si merita questa maglia da titolare. Da qua a fine anno ci darà una mano nelle nostre rotazioni".

Sette mesi dall'ultima gara, oggi sostituirà Martinez

Per l'ex biancoceleste si tratta della prima da titolare con la maglia nerazzurra dopo ben 7 mesi. La sua ultima apparizione prima del trasferimento a Milano e prima di un infortunio che gli ha fatto saltare il finale di stagione lasciando spazio all'esplosione di Edoardo Motta, è stata nella sconfitta esterna della Lazio contro il Torino, 2-0, del 1° marzo.