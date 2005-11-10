L'Inter è la regina delle rimonte in Serie A: il dato è clamoroso. Ma in Champions non basta

C'è un dato che accompagna l'avvio di stagione dell'Inter e che inizia a diventare difficile da ignorare: in sei delle prime nove partite i nerazzurri si sono ritrovati in svantaggio. Come evidenzia La Gazzetta dello Sport, ad Appiano Gentile il problema viene analizzato ormai da settimane perché coinvolge tanto l'aspetto tattico quanto quello mentale. Errori in costruzione, inserimenti non seguiti, distanze che aumentano quando viene superata la prima pressione e sbavature individuali hanno costretto troppo spesso la squadra di Chivu a inseguire. Finora il carattere ha permesso di limitare i danni, soprattutto in campionato, ma l'avvicinarsi della sfida Champions contro lo Shakhtar rende necessario intervenire.

Dieci punti recuperati in Serie A, in Champions le rimonte non riescono

La differenza tra campionato ed Europa è evidente. In Serie A l'Inter ha dovuto recuperare contro Napoli, Udinese, Roma e Bologna, raccogliendo complessivamente dieci punti nelle quattro partite. Contro Napoli e Udinese i nerazzurri sono addirittura risaliti da uno svantaggio di due reti conquistando la vittoria, mentre contro la Roma il 2-0 iniziale è stato cancellato dalla doppietta di Lautaro. L'ultimo ribaltone è arrivato a Bologna, dove la squadra di Chivu ha nuovamente reagito dopo essere finita sotto. In Champions, invece, la storia è stata completamente diversa: contro Real Madrid e Bruges i tentativi di rimonta non hanno prodotto punti, lasciando l'Inter ancora ferma a quota zero.

Chivu non rinuncia alla linea alta: contro lo Shakhtar serve più equilibrio

Il problema non può essere ricondotto esclusivamente alla linea difensiva alta o a partenze poco aggressive. Le cause dei sei svantaggi sono differenti e proprio per questo il lavoro dello staff deve intervenire su più aspetti. Chivu non sembra comunque intenzionato a modificare la propria filosofia: l'Inter continuerà ad accettare i rischi legati a una linea alta e a una pressione aggressiva. Quello che dovrà cambiare è l'equilibrio complessivo, perché mercoledì contro lo Shakhtar, con zero punti dopo due giornate di Champions, concedere ancora una volta agli avversari il vantaggio potrebbe avere conseguenze molto più pesanti.