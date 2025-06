Inter rientrata in Italia dopo la batosta in finale di Champions. Squadra atterrata a Malpensa

L'Inter è appena rientrata in Italia da Monaco di Baviera, dopo la pesante sconfitta di ieri sera nella finale di Champions League per 5-0 contro il Paris Saint Germain. Atterrati all'aeroporto di Malpensa, i nerazzurri sono stati accolti dai pullman della società, partendo subito alla volta di Milano e senza rilasciare dichiarazioni ai media presenti.

Palpabile e naturale la delusione nel mondo dell'Inter, che si augurava di vivere tutt'altro tipo di esperienza nella seconda finale di Champions giocata negli ultimi 3 anni. Adesso però per la società non ci sarà troppo tempo da perdere: la situazione richiede un pronto intervento, anche in vista del prossimo futuro. C'è per esempio da mettere in chiaro la posizione dell'allenatore Simone Inzaghi, come prima cosa.

Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter, ieri sera dopo la sconfitta in finale di Champions ha così parlato del futuro del suo attuale allenatore Inzaghi: "Non inciderà questa sconfitta. Inzaghi ha un contratto di un altro anno e con lui avevamo già deciso di trovarci in settimana. Quasi tutto il merito di questo positivissimo ciclo è dovuto alla sua professionalità e alle sue capacità. Se lui ha voglia di continuare, noi siamo contenti". Da capire a questo punto cosa ne pensi lui.