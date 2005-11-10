Inter, ecco il rinnovo di Chivu: da dubbio a certezza. Ora gli acquisti che merita

E pensare che un anno fa si accomodava sulla panchina dell'Inter e partiva per il Mondiale per Club con sole 13 presenze in Serie A fatte con il Parma. In pieno scetticismo, Cristian Chivu si è presentato al mondo nerazzurro in un momento difficile, delicato. Sapeva in quale crepa, forse voragine, si stava infilando. Eppure non ha esitato un secondo a dire "sì" quando il presidente Marotta lo ha chiamato per proporgli l'incarico dopo l'addio di Simone Inzaghi. Tra tanti dubbi ha iniziato il campionato, malino, con 2 sconfitte in 3 partite, e già si parlava di esonero. La società è stata brava e gli ha dato fiducia - sapeva chi aveva preso e ci aveva visto più lungo di tutti. Oggi, con il tricolore cucito sul petto e una Coppa Italia conquistata, Chivu può vantarsi del compito portato a termine con i suoi giocatori.

Il lavoro ripagato

Prima di lavorare sul campo ha fatto la cosa più difficile di tutte: è stato uno psicologo. Il dialogo e i consigli erano all'ordine del giorno e questi hanno permesso all'Inter di ritorvare la fiducia. In un ambiente che sembrava aver perso entusiasmo e leggerezza, Chivu ha portato aria nuova. Non con proclami o rivoluzioni improvvise, ma con piccoli gesti quotidiani che hanno lentamente cambiato il clima nello spogliatoio. Ha restituito serenità a giocatori che apparivano scarichi mentalmente, rimettendo al centro il gruppo e il senso di appartenenza. Ha saputo ascoltare i senatori, ma anche coinvolgere chi fino a quel momento aveva trovato poco spazio, creando una competizione sana e costante durante gli allenamenti. La sua forza è stata soprattutto la credibilità: conosceva l'ambiente Inter, ne aveva vissuto le pressioni da calciatore e sapeva perfettamente come parlare alla squadra nei momenti più delicati. Anche nei periodi complicati non ha mai perso equilibrio, trasmettendo calma all'esterno e proteggendo i suoi uomini davanti alle critiche. È stato bravo ad adattarsi, a capire cosa servisse davvero a una squadra ferita più nell’animo che nelle gambe. E alla lunga i risultati gli hanno dato ragione.

Ora il rinnovo

In viale della Liberazione sono contenti di lui. Così felici che Marotta e compagnia sono pronti a premiarlo. L'Inter è pronta a blindare Cristian Chivu con un rinnovo di contratto fino al 2028. Ieri il suo agente, Pietro Chiodi, era in sede per definire i dettagli: lo stipendio di Chivu arriverà fino a 3 milioni. La fumata bianca potrebbe arrivare già nella giornata di oggi.