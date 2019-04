Inter-Roma, la sfida di Dzeko: tra presente e futuro?

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Una sfida speciale: è quella che vivrà Edin Dzeko, domani centravanti della Roma, in campo contro l'Inter. Che però potrebbe essere il suo futuro. Il centravanti bosniaco, difatti, è tra i primi nomi sulla lista di Marotta & Ausilio per sostituire Mauro Icardi in caso di cessione dell'argentino. Vorrebbe rinnovare con la Roma, ma i giallorossi al momento pensano a profili più giovani (Andrea Belotti e Dario Benedetto). Lo segue il West Ham, ma lui vuole l'Italia. Dove però l'Inter cerca uno sconto sui 15 milioni richiesti dai capitolini. E lo snodo Champions pesa anche sulle sue sorti.