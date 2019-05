Inter, sarà rivoluzione in difesa. Via Cedric, Vrsaljko e Dalbert

© foto di PhotoViews

D’Ambrosio e Asamoah: si fermano qui le certezze per i terzini dell'Inter in vista dell'anno prossimo. Tuttosport rivela che Sime Vrsaljko in estate tornerà dall’Atletico Madrid e Cedric al Southampton. Entrambi sono arrivati in prestito, ma l’Inter non eserciterà il diritto di riscatto: lascerà Milano quasi sicuramente anche Dalbert. Il brasiliano in due annate non ha mai convinto e se arriveranno 15 o più milioni, l’Inter lo venderà (su di lui ci sono Olympique Marsiglia e Borussia Dortmund).