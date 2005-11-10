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Inter, adesso non si può più sbagliare: contro lo Shakhtar serve una svolta

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Marta Bonfiglio
Oggi alle 07:00Serie A
autore Marta Bonfiglio
20.10.2026 07:00Serie A
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Domani sera a San Siro arriva lo Shakhtar Donetsk. Terza giornata del girone unico di Champions League: l'Inter vuole i primi tre punti.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

C'è un'Inter che corre, convince e dà l'impressione di sapere sempre dove andare. È quella della Serie A, una squadra che viaggia a ritmo altissimo, costruisce certezze weekend dopo weekend e sembra avere le risposte anche quando la partita si complica. Poi c'è l'altra Inter, quella europea, che fino a questo momento non è riuscita a raccontare la stessa storia. In Champions League il percorso si è fatto subito in salita e le sconfitte contro Real Madrid e Club Brugge hanno aperto una crepa tra le ambizioni nerazzurre e la realtà dei risultati. È proprio questo contrasto a rendere delicato il momento: come può una squadra così convincente in Italia faticare a trovare le stesse sicurezze sul palcoscenico più importante? La risposta non sta necessariamente nella qualità, né basta cercarla nella sfortuna o nei singoli episodi. L'Europa impone tempi, letture e margini di errore differenti. Qui non è sufficiente sentirsi superiori, perché bisogna dimostrarlo in ogni pallone, in ogni duello, in ogni momento della partita. Ecco perché la sfida contro lo Shakhtar Donetsk arriva in un momento cruciale. Non soltanto per la classifica, ma per capire se l'Inter sia pronta a portare anche in Champions quella personalità che in campionato sta facendo la differenza.

Più di tre punti

Dopo due sconfitte l'Inter non può più permettersi di guardare alla Champions con la prospettiva di chi pensa di avere sempre tempo per recuperare. Ogni giornata rischia di restringere le possibilità, ogni errore può trasformarsi in un ostacolo più difficile da superare. Ma il punto non è soltanto evitare un'altra battuta d'arresto, è interrompere una dinamica prima che diventi un problema di convinzione. Perché quando una squadra abituata a vincere comincia a inseguire in Europa, il rischio è quello di portarsi dietro il peso dei risultati precedenti, di giocare con la paura di sbagliare invece che con la voglia di imporsi. Lo Shakhtar diventa così un banco di prova anche mentale. Servirà la capacità di gestire la pressione senza perdere lucidità, di attaccare senza scoprirsi e di restare fedele alla propria identità anche nei momenti più complicati. L'Inter deve ritrovare quella naturalezza che in campionato le permette di affrontare le difficoltà senza smarrirsi. Perché la differenza, a questi livelli, spesso non la fa chi non commette mai errori, ma chi riesce a non farsi condizionare da quelli già commessi.

Ripartire

Per Cristian Chivu questa partita rappresenta un'occasione per dare una direzione diversa al cammino europeo e chiedere alla squadra qualcosa che va oltre il risultato immediato. La vittoria contro il Bologna ha confermato il grande momento nerazzurro in campionato, ma adesso quella solidità deve trovare una traduzione anche in Champions League. In Europa servono attenzione ai dettagli, personalità nei momenti difficili e la capacità di trasformare il controllo della partita in qualcosa di concreto. L'Inter ha gli strumenti per farlo, ma le ambizioni non possono vivere soltanto delle prestazioni in Serie A. Contro lo Shakhtar non sarà in gioco soltanto una fetta del percorso europeo, ma la possibilità di ritrovare una certezza fondamentale. Quella di poter essere la stessa squadra anche lontano dalle abitudini del campionato. Perché un'Inter che domina in Italia e fatica in Europa è una squadra ancora incompleta nel proprio racconto. E adesso è il momento di scrivere una pagina diversa.

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