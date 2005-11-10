Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24
Live TMW

Bastoni: "Siamo obbligati a fare risultato. Dobbiamo guardare di più la realtà"

Live TMW
autore
Marta Bonfiglio
Oggi alle 14:40Serie A
autore Marta Bonfiglio
20.10.2026 14:40Serie A
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo la vittoria in campionato contro il Bologna l'Inter torna in campo a San Siro per raccogliere i primi tre punti in Champions League. A Milano arriva lo Shakhtar Donetsk. A breve la conferenza stampa di Alessandro Bastoni: diretta testuale a cura di TMW.

L'inizio della conferenza è previsto alle 14.30.

14.30 - Inizia la conferenza stampa.

Questa partita ha un valore diverso? Siete obbligati a fare punti.

"Siamo obbligati a fare risultato se no diventa abbastanza proibitivo entrare tra le prime otto. Vorrei dire che dobbiamo guardare di più la realtà. E' passato tempo dalle finali, il calendario ci deve riportare coi piedi per terra. La Champions è un sogno come lo era nel caso delle due finali. Volevo ridimensionare il nostro pensiero".

Tu hai vinto con Conte, Inzaghi, Chivu e in Nazionale. Qual è la ricetta per iniziare meglio le gare?

"Credo che non dipenda dal modulo o dall'allenatore ma da chi va in campo, credo sia un aspetto mentale che vuol dire tutto e niente perché racchiude un sacco di cose. Credo che serva tanta onestà intellettuale, se vi va ad analizzare gli inizi di partita dove abbiamo subito si va su errori individuali".

Se si va sei volte in svantaggio è questione di testa o di trovare equilibri?

"Quando succede così tanto è un insieme di cose. Tutte queste partite abbiamo preso gol poche volte a difesa schierata. Quest'anno succede per errori individuali".

Che spiegazione ti sei dato?

"Non ho mai visto la squadra entrare in campo con sufficienza. Forse abbiamo poca percezione del pericolo e pensiamo che è difficile farci gol. Ma noi concediamo e sbagliamo cose banali".

Hai la sensazione che la percezione intorno a te sia cambiata?

"Nessuno mi ha mai fatto applausi anche prima di quanto successo. Il tifo fa parte dello sport e va bene così. Ho avuto la società vicino insieme al mister, quel periodo buio non l'ho vissuto così buio. Non è morto nessuno, per me era un buio sportivo ma grazie a chi mi è stato vicino sono andato avanti".

Un giocatore che viene da 7 sconfitte nelle ultime 8 gare di Champions avverte la tensione?

"No, il mio approccio non cambierà come non è cambiato nelle altre sfide. Potevamo segnare con il Real e col Bruges".

C'è un modo per trasportare l'Inter del campionato in Europa?

"Non credo ci sia tanta differenza. Il nostro modo di giocare rimane quello, limitando gli errori in Champions possiamo migliorare. Affronteremo una squadra che non ha paura di giocare".

E' cambiato qualcosa nei movimenti con Dimarco? Saresti a tuo agio da centrale?

"Non è cambiato molto a livello tattico ma facendo questo ruolo non sono più una sorpresa. C'è sempre da trovare diverse soluzioni per ampliare il nostro gioco. Centrale? Non avrei problemi".

Articoli correlati

Immagine news 1
Giudice Sportivo Serie A: a Thuram multa e giallo per simulazione, sanzionato anche Paratici
Immagine news 2
Serie A, la Flop 11 della 7ª giornata: Kolo Muani da incubo. Udinese, la più presente
Immagine news 3
Serie A, la Top 11 della 7ª giornata: la provincia in paradiso con Raimondo, Varela e Stankovic
Immagine news 4
Classifica gol evitati: domina Palmisani, ultimo De Gea, deludente Vicario

Altre notizie Serie A

Oggi
Immagine news 1
15:30 Serie A
Juve più italiana? Nel mirino c'è la rivelazione Raimondo: Carnevali al lavoro per bloccare il bomber
Immagine news 2
15:26 Serie A
Giudice Sportivo Serie A: a Thuram multa e giallo per simulazione, sanzionato anche Paratici
Immagine news 3
15:23 Serie AFocus TMW
Focus TMWSerie A, la Flop 11 della 7ª giornata: Kolo Muani da incubo. Udinese, la più presente
Immagine news 4
15:15 Serie A
Lazio, Fabiani: "Facile parlare di Dele-Bashiru e Taylor, soffermiamoci su Floriani"
Immagine news 5
15:08 Serie AFocus TMW
Focus TMWSerie A, la Top 11 della 7ª giornata: la provincia in paradiso con Raimondo, Varela e Stankovic
Immagine news 6
15:00 Serie ATMW
TMWClassifica gol evitati: domina Palmisani, ultimo De Gea, deludente Vicario
Immagine news 7
14:54 Serie ALive TMW
Live TMWChivu: "C’è la sensazione che l’Inter abbia l’obbligo di vincere e gli altri no, non va bene"
Immagine news 8
14:52 Serie ATMW
TMWMilan, la strana gestione di Cisse: 0 minuti dopo la tripletta. Amorim pronto a rilanciarlo
Immagine editoriale di Raimondo De Magistris
Allenatore inadeguato a chi? Tre storie di riscatto nelle prime sette giornate di Serie A. Ma anche tre 'fine carriera' da salvare: le strane parabole dei tecnici di Serie A
Primo piano
Immagine top news n.0 Chivu: "C’è la sensazione che l’Inter abbia l’obbligo di vincere e gli altri no, non va bene"
Immagine top news n.1 Alisson sfida l'Inter col suo Shakhtar e punta Bastoni: "Voglio metterlo in difficoltà, a San Siro senza paura"
Immagine top news n.2 Fabiani: "Ai tifosi della Lazio chiedo una tregua. L'Olimpico vuoto non mi fa dormire"
Immagine top news n.3 Como, allenamento di vigilia prima dello United: perché era presente anche Pioli
Immagine top news n.4 Juventus, Spalletti non in discussione. Ma ipotesi Pioli traghettatore e per il futuro Inzaghi o Farioli
Immagine top news n.5 Inter, Roma, Napoli e Como: riprendiamoci la Champions
Immagine top news n.6 Serie A: i risultati della 7ª giornata, la classifica, il prossimo turno e i marcatori
Immagine top news n.7 Il Bodo a Napoli, primo dei due esami decisivi per Allegri. Va di nuovo ko Alisson Santos
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Nessuna svolta in panchina per Juve e Napoli, ma ora serve un'analisi profonda. Il punto di Gianluca Di Marzio
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La posizione del Napoli sul futuro di Allegri è (al momento) chiarissima
Immagine news podcast n.2 Le plusvalenze, le critiche e i flop: chi è Krosche, possibile nuovo ds del Milan
Immagine news podcast n.3 Il Torino ha un nuovo padrone del centrocampo. Per solo 4 milioni di euro
Immagine news podcast n.4 Il miglior acquisto è stato ripescato dal dimenticatoio. Gattuso e un nuovo Belahyane
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 L'osservatore Palma: "Inter, Kaua Elias dello Shakhtar ha grandi qualità"
Immagine news Altre Notizie n.2 Allegri e Spalletti, è crisi nera: chi rischia di più? Il parere degli ospiti
Immagine news Serie A n.3 Orlando duro su Allegri: “Non gli interessa l’esonero, sarebbe contento di tornare ai cavalli”
Serie A
Immagine box news Serie A Juve più italiana? Nel mirino c'è la rivelazione Raimondo: Carnevali al lavoro per bloccare il bomber
Immagine box news Serie A Giudice Sportivo Serie A: a Thuram multa e giallo per simulazione, sanzionato anche Paratici
Immagine box news Serie A Serie A, la Flop 11 della 7ª giornata: Kolo Muani da incubo. Udinese, la più presente
Immagine box news Serie A Lazio, Fabiani: "Facile parlare di Dele-Bashiru e Taylor, soffermiamoci su Floriani"
Immagine box news Serie A Serie A, la Top 11 della 7ª giornata: la provincia in paradiso con Raimondo, Varela e Stankovic
Immagine box news Serie A Classifica gol evitati: domina Palmisani, ultimo De Gea, deludente Vicario
Serie B
Immagine box news Serie B Serie B, giudice sportivo: mano pesante per il tecnico della Carrarese. Un solo giocatore fermato
Immagine box news Serie B Sampdoria, chi rimane in corsa per la panchina blucerchiata? C'è la pista Mignani
Immagine box news Serie B Sampdoria, dalla risoluzione con la Cremonese allo staff: i problemi per Giampaolo
Immagine box news Serie B Sampdoria, frenata per Giampaolo: la panchina blucerchiata ancora senza un padrone
Immagine box news Serie B Serie B 2026/2027, il punto sulle panchine: Corradi esonerato dalla Sampdoria
Immagine box news Serie B Palermo, tegola Bani: il capitano dovrà operarsi dopo l'infortunio contro il Mantova
Serie C
Immagine box news Serie C Renate in crisi, parla l'ex Foschi: "Dare la colpa solo all'allenatore mi sembra eccessivo"
Immagine box news Serie C Da un anno all'altro: l'ottobre nero di De Luca. Due esoneri dal Picerno in questo mese dell'anno
Immagine box news Serie C Serie C 2026/2027, il punto sulle panchine: salta anche Picerno. Esonerato De Luca
Immagine box news Serie C Picerno-De Luca, ecco la nuova separazione: il tecnico è stato esonerato dal club
Immagine box news Serie C Corini sì, Corini no? Forse decisiva la sfida al Cittadella. Ma il club annulla appuntamenti
Immagine box news Serie C Conte saluta definitivamente il Sorrento: contratto risolto dopo l'esonero. È pronto per la Nocerina
Pronostici
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Roma-Slovan Bratislava
Immagine box news Pronostici Pronostico Napoli-Bodo/Glimt, gli azzurri non possono più sbagliare
Immagine box news Pronostici Pronostico Juventus-Lazio, Spalletti cerca risposte contro la capolista
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, 3ª giornata: Como 1907, Roma e Inter, in tre si dividono il primato
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, 3ª giornata: Inter-Parma 3-0. Nerazzurre nel terzetto di capoliste
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, 3ª giornata: Roma-Milan 4-2. Giallorosse a punteggio pieno
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, 3ª giornata: il Como 1907 schianta la Juve ed è primo in classifica
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, si chiude la terza giornata: tre sfide in programma
Immagine box news Calcio femminile Serie A Femminile, vittoria di misura per la Ternana: Lazio battuta 1-0
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Il volo del “Carioca”: la parabola poetica di Eros Sintini, il Sivori di provincia
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Erasmo Iacovone, la storia del Maradona di Taranto
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Dalla Premier League a Rossi-Márquez, passando per l’Inter e Cacciatore: è online Sportissimo N.2
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
20 ottobre 2013, poker della Fiorentina alla Juventus in un tempo. Prima sconfitta per Conte
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, il resoconto della 7ª giornata: chi sale e chi scende
Sportissimo
Newsticker
19/10 La Lazio travolge anche la Juve. Spalletti e Allegri panchine a rischio
12/10 La Lazio raggiunge in vetta l’Inter. Milan e Juve non decollano
10/10 Cristiano Ronaldo sospeso dalla nazionale portoghese dopo l’addio al ritiro
10/10 Friedkin rivende l’Everton dopo soli due anni
09/10 Wanda Nara, niente assegni dall’ex marito Mauro Icardi