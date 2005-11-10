Inter, contro lo Shakhtar con tre giovani in panchina. Prima volta per Stante

Questa sera contro lo Shakhtar Donetsk, Cristian Chivu porterà due giovani difensori con sé, date le assenze di Benjamin Pavard e John Stones: si tratta di Leonardo Bovio che ha già collezionato cinque panchine (senza mai entrare) in questa stagione e Francesco Stante, alla sua prima chiamata. Un giovane anche in attacco, ossia Mattia Mosconi che ha collezionato già tre panchine in questa stagione con la prima squadra.