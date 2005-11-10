Inter, contro lo Shakhtar con tre giovani in panchina. Prima volta per Stante
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Gaetano Mocciaro
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Oggi alle 08:34Serie A
autore Gaetano Mocciaro
21.10.2026 08:34Serie A
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© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com
Questa sera contro lo Shakhtar Donetsk, Cristian Chivu porterà due giovani difensori con sé, date le assenze di Benjamin Pavard e John Stones: si tratta di Leonardo Bovio che ha già collezionato cinque panchine (senza mai entrare) in questa stagione e Francesco Stante, alla sua prima chiamata. Un giovane anche in attacco, ossia Mattia Mosconi che ha collezionato già tre panchine in questa stagione con la prima squadra.
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