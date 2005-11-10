Inter, lo Shakhtar è già uno snodo Champions: Chivu prepara l'esordio di Provedel

Ripartire dall'orgoglio per evitare che le difficoltà europee diventino un vero complesso. L'Inter si avvicina alla sfida di mercoledì a San Siro contro lo Shakhtar con la necessità di conquistare la prima vittoria in Champions League. Gli ucraini hanno raccolto quattro punti nelle prime due giornate, mentre i nerazzurri sono ancora fermi a zero dopo le sconfitte contro Bodo/Glimt e Bruges. Considerando quota 16 come possibile riferimento per l'accesso diretto agli ottavi, alla squadra di Chivu servirebbero cinque vittorie e un pareggio nelle sei gare rimanenti. Una situazione europea in netto contrasto con il rendimento in campionato, dove l'Inter ha già recuperato quattro volte una situazione di svantaggio, completando la rimonta in tre occasioni.

Provedel verso l'esordio, Chivu cambia ancora

Come si legge su La Gazzetta dello Sport, la prima grande novità dovrebbe riguardare la porta. Ivan Provedel è infatti candidato all'esordio contro lo Shakhtar e dovrebbe essere confermato anche domenica contro la Fiorentina, secondo una gestione già programmata internamente. Non si tratterebbe quindi di una bocciatura per Josep Martinez, reduce da prestazioni complicate in Champions ma in ripresa in campionato, quanto della volontà di testare il nuovo portiere. Provedel non disputa una partita dallo scorso 4 marzo a causa dell'infortunio rimediato contro la Lazio e tornerebbe dunque in campo dopo oltre sette mesi.

Calhanoglu e Diouf dal 1', Bonny insidia Pio

Le rotazioni dovrebbero coinvolgere anche gli altri reparti. Calhanoglu e Diouf, risparmiati a lungo nella vittoria di Bologna, sono destinati a tornare titolari. Carlos Augusto, protagonista al Dall'Ara con un gol e un assist, insidia invece Dimarco e potrebbe persino giocare insieme all'italiano qualora Chivu decidesse di concedere riposo a Bastoni. Davanti, con Lautaro assente e Thuram destinato alla conferma, resta il ballottaggio tra Pio e Bonny: quest'ultimo, ancora mai titolare in stagione ma già autore di tre reti tra campionato e Champions, sembra avere buone possibilità di partire dal primo minuto. Se le indicazioni fossero confermate, l'Inter arriverebbe a 21 giocatori schierati da titolari nelle prime dieci gare stagionali, a conferma delle ampie rotazioni adottate da Chivu.