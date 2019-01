Inter, si riapre il dossier Modric: Zhang prova a ricucire col Real Madrid

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

I mal di pancia di Luka Modric al Real Madrid tornano di moda in questo mercato invernale, riaccendendo l'animo dell'Inter e la possibile trattativa per portare il Pallone d'Oro a giocare in Serie A. Il croato non ha rinnovato il contratto nonostante il pressing asfissiante di Florentino Perez, segnale che va verso la volontà del giocatore di cambiare aria in caso di occasione. Ausilio e Marotta vorrebbero concedergliela, ma anche Steven Zhang dovrà entrare nel discorso per riallacciare i rapporti deteriorati con la Casa Blanca proprio a causa del mercato. Il numero uno del club nerazzurro tenterà la via diplomatica per non infastidire nessuno mentre i dirigenti lavoreranno alla strada per provare a strappare il sì a un affare che rilancerebbe i piani interisti nell'immediato e per il futuro. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.