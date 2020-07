Inter, Skriniar ed Eriksen sotto esame: tre giornate per il futuro

Tre partite per valutare il futuro. Le ultime giornate di campionato, che proietteranno poi l’Inter verso la fase finale di Europa League ad agosto, saranno molto importanti per Antonio Conte per valutare alcuni elementi della rosa. In bilico ci sarebbero, secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Milan Skriniar e Christian Erikssen. Il difensore slovacco era considerato una colonna della retroguardia ma potrebbe anche essere sacrificato sul mercato per una cifra importante mentre fra l’ex Tottenham e il tecnico nerazzurro invece non sarebbe scoccata quella scintilla.