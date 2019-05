Inter, spesa in casa Roma. Dopo Dzeko, idea Pellegrini (ma vuole restare)

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'Inter è pronta a fare la spesa in casa Roma pur di accontentare il nuovo tecnico Antonio Conte. Primo obiettivo, Edin Dzeko, erede designato di Icardi_ costerà 12-15 milioni, con lui i dialoghi sono in fase avanzata stando all'edizione odierna de La Repubblica. Ma il tecnico, si legge, vuole anche Lorenzo Pellegrini, con il ds Ausilio fortemente tentato dalla clausola che permette di averlo versando 30 milioni pagabili in due rate da 15. Al contrario la Roma lavora per eliminare questa clausola, non volendo perdere l'ennesimo romano e romanista presente in squadra: a questo va aggiunta l'intenzione di Pellegrini stesso di rimanere in squadra.