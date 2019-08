Inter, subito Sanchez: verrà convocato per la trasferta di Cagliari

"Sanchez viene a Cagliari". L'ha detto in conferenza stampa Antonio Conte, allenatore dell'Inter, alla vigilia della sfida contro il Cagliari valida per la seconda giornata di Serie A. "E' un giocatore che è arrivato con entusiasmo e voglia di riscatto visto quanto accaduto al Manchester United".

Clicca qui per la conferenza stampa integrale di Antonio Conte.