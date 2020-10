Inter, tante richieste di prestito per Eriksen: secco no da parte della proprietà

Negli ultimi giorni di mercato, diverse società si sono fatte avanti con l'Inter per parlare di Christian Eriksen. PSG, Hertha Berlino e Atletico Madrid hanno parlato con i nerazzurri per parlare del danese, chiedendone il prestito a Marotta e Ausilio. Nessuna apertura però, con Zhang che non ha concesso questa formula per nessuno degli esuberi rimasti poi nella rosa di Conte. Il fantasista è stato pagato 20 milioni e solo davanti a una grande offerta i proprietari del club lo avrebbero lasciato partire. Ora toccherà al tecnico trovare la quadra per il suo impiego, almeno fino a gennaio. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.