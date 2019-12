Inter, trattativa col River Plate per Ferreira: difficoltà sulla formula

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Inter lavora a un rinforzo a centrocampo e come noto guarda anche in Argentina. Nei giorni scorsi i dirigenti nerazzurri hanno incontrato Marcelo Simonian, agente di Cristian Ferreira, giovane talento classe '99 del River Plate. Difficile trovare la quadra sulla formula: l'Inter vorrebbe il prestito con diritto di riscatto, dal club argentino sembrano restii ad accettare una formula che non preveda l'obbligo da parte del club di Zhang. L'argentino ha un contratto fino al 2022 con i Millionarios, con tanto di clausola risolutiva da 25 milioni di dollari.