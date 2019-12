© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non ci sono solo Arturo Vidal e Rodrigo De Paul nel mirino dell'Inter per gennaio. Stando a quanto riportato dai colleghi di SkySport il club nerazzurro per la mediana avrebbe messo nel mirino anche un giovane talento argentino. Si tratta di Cristian Ferreira, classe 1999 del River Plate. Per il giocatore, sotto contratto con i Millonarios fino al 2022 con una clausola rescissoria da 25 milioni di euro, quest'oggi è andato in scena un incontro fra i nerazzurri e il suo agente Marcelo Simonian. Al momento però sembra difficile un suo sbarco a Milano a gennaio, sopratutto con la formula del prestito senza obbligo di riscatto che viene portata avanti dall'Inter.