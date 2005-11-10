C'è una intervista di Krosche di 5 anni fa che sembra parlare già del Milan

In una intervista di cinque anni fa, quando veniva presentato come nuovo direttore tecnico dell'Eintracht Francoforte, Markus Krosche presentava in questo modo la sua visione del calcio: "Vorrei che si giocasse un calcio attivo. Si tratta di provare a tirare in porta, di impostare la partita finalizzandola alla conclusione, perché in fondo è questo il motivo per cui tutti noi giochiamo a calcio: vedere semplicemente che abbiamo una squadra che ha coraggio, che fa le cose con convinzione e che cerca sempre di vincere. In sostanza, è questa la mia visione del calcio. E ovviamente ci sono molte analogie con il tipo di calcio che si è visto anche negli ultimi anni all'Eintracht Francoforte. Sono aspetti che vogliamo semplicemente continuare a sviluppare e su cui vogliamo costruire, un calcio che si avvicina moltissimo alla mia personale idea di questo sport". Cambiando il riferimento al club, lo si potrebbe benissimo appioppare al rinnovato progetto del Milan targato RedBird. Certo, in una squadra e in un contesto completamente diversi, ma con la stessa filosofia: non potendo competere con i top club europei per spese annue, si deve cercare la vittoria attraverso il bel gioco.

KROSCHE AL MILAN: LE ULTIME

Ecco perché Krosche è in pole position assoluta per diventare il nuovo Head of Football del Milan. Domenica sera, il tedesco si è dimesso dal suo incarico sul Meno e tutto lascia pensare che il Milan voglia concludere il compito lasciato a metà a giugno, concludendo un accordo con Krosche per fare di lui il nuovo Head of Football del club rossonero. Servirà pagare un indennizzo compreso tra i 3 e i 5 milioni di euro, ma per il nuovo capo dell'area sportiva del Milan, che indirizzerà la visione a lungo termine, sono soldi ben spesi.