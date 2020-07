Intrigo Milik: è la prima scelta della Juve (che deve cedere Higuain). Tre possibili contropartite

Con l'arrivo di Victor Osimhen, il Napoli è pronto a cedere il centravanti polacco Arkadiusz Milik, attaccante polacco che non rinnoverà il contratto in scadenza nel 2021. Il centravanti partenopeo ha già un accordo di massima con la Juventus ma adesso c'è da trovare l'accordo tra le due società, e si tratta di un'intesa tutt'altro che scontata visto che il Napoli valuta Milik 50 milioni di euro.

La Juventus vorrebbe sensibilmente abbassare l'esborso economico, magari fare uno scambio alla pari con Federico Bernardeschi (ma qui nemmeno il giocatore è troppo convinto) oppure inserire Romero e/o Pellegrini nella trattativa.

Per la Juventus, scrive 'Tuttosport', Milik è la prima scelta per rinforzare l'attacco, anche se Paratici vorrebbe prima cedere Higuain.