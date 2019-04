Involuzione Napoli? Da inizio anno valore della rosa calato di 70 mln

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come riporta la 'Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, il valore della rosa del Napoli è diminuito di 70 milioni di euro nell'ultima stagione. La rosea analizza caso per caso ed evidenzia che calciatori come Hysaj, Mertens o Allan qualche mese fa avevano un valore di mercato maggiore rispetto ad adesso.

Per il centrocampista brasiliano si parla di valore del cartellino da 40 milioni di euro. Costa meno Mertens, anche in virtù di qualche anno in più sulla carta d'identità: 25 milioni di euro. Hysaj vale adesso 20 milioni, dieci in più di Ghoulam che a inizio stagione ne valeva trenta.

Qualcuno ha però anche aumentato il suo valore negli ultimi mesi: è il caso del portiere Meret, del centravanti Milik, del centrocampista Fabian Ruiz e del difensore Sebastiano Luperto.