Il capitano dell'Italia, Giorgio Chiellini, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Finlandia parlando anche del ct Mancini: "Ci sono cose nuove, opportunità con uno stimolo in più, ho sempre cercato di imparare da allenatori e compagni. Sono stato molto fortunato ad avere grandi tecnici, sono contento di averne aggiunto un altro. L'ambiente assomiglia a quello di Euro2020? Il clima è ottimo, come è sempre stato. Il gruppo sta molto bene insieme, ma anche negli anni passati è stato così. Poi quello che si crea di magico in 45-50 giorni insieme è diverso. Si soffre e gioisce insieme, l'ambizione di questo gruppo è quello di provare le ambizioni fra un anno e mezzo. Ci serve il pass per Euro2020, inizierà una nuova avventura e lì ci saranno emozioni che non si possono provare per il poco tempo vissuto insieme con le qualificazioni".