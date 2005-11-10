Italia, Donnarumma: "Felice di aver aiutato la squadra. La parata top? Quella su Rabiot"

Il portiere dell'Italia Gigio Donnarumma ha parlato ai microfoni della Rai, dopo il match di Nations League contro la Francia pareggiato per 1-1.

Supereroe col mantello stasera?

"Sono contento di aver aiutato la squadra con la mia prestazione, ma l'importante è come siamo venuti qui a fare la partita e penso che il gol racchiuda la nostra prestazione. Come abbiamo difeso è stato importante".

Ricostruire la reputazione passa da partite del genere?

"Sicuramente, venire qui e fare una partita del genere non capita a tutti. Con la mentalità giusta, possiamo competere con tutti".

La squadra sa soffrire e giocare.

"La cosa più importante è questa. Lo sai bene che la Francia ti mette lì e l'abbiamo fatto nel modo giusto, ma quando c'era da giocare abbiamo dimostrato che siamo forti. Il gol racchiude la nostra mentalità".

La parata più difficile?

"Penso quella su Rabiot".

Sulla punizione di Olise la Francia manda due giocatori a disturbare Pio, non facendolo saltare.

"Merito anche a Lui, ha fatto un tiro incredibile. Sono stati bravi loro a non far saltare Pio".

I fischi all'inizio?

"Stasera sono stati felicissimo di rincontrare i miei compagni del PSG, ritornare a Parigi è emozionante".

Il messaggio a Baldini per le amichevoli di giugno?

"Quando ho letto il comunicato che c'era lui per quelle due partite, da capitano mi sono messo a disposizione: è giusto così".