Jimenez sa come si fa a San Siro! Bomba dello spagnolo, Fiorentina in vantaggio
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Simone Lorini
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25.10.2026 13:57Serie A
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© foto di Federico De Luca 2026
Alex Jimenez sblocca la sfida tra Inter e Fiorentina e lo fa con una bomba da fuori area che sorprende Provedel e porta in vantaggio la Fiorentina. Per l'Inter una beffa clamorosa dopo essere andata ancora vicina al gol e non aver praticamente concesso conclusioni alla squadra avversaria prima di questo tentativo dell'ex Milan, che evidentemente oggi sente aria di derby.
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