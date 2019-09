Joao Felix ritrova la Juve. Dopo i due gol d'estate, per l'eredità di CR7

© foto di Dimitri Conti

Marca oggi in edicola si concentra sulla figura di Joao Felix. I cui tocchi e gesta hanno colpito il Mondo e che già in estate ha sfidato la Juventus. In amichevole, segnando peraltro anche due reti negli Stati Uniti. Adesso, spiega il giornale, Felix vuole ripetersi perché vuole altrettanto dimostrare sia di valere anche più dei 126 milioni di euro pagati dall'Atletico Madrid per prenderlo in estate dal Benfica, sia per spiegare a tutti che può essere lui l'erede di Cristiano Ronaldo. E anche un futuro Pallone d'Oro.